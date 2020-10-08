В МЗС розповіли, що є в новій стратегічній угоді України і Британії 

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яку у четвер підписали Україна і Велика Британія, задає стратегічний характер і визначає основні напрями розвитку українсько-британських взаємин.

Про деталі документа розповіли у четвер ввечері в МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

Новий формат відносин між країнам, відповідно до домовленостей, реалізовуватиметься через два ключових механізми – діалог стратегічного партнерства та торговельний комітет, наголосили у пресслужбі міністерства.

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В угоді підтверджується підтримка Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Окремий наголос робиться на поглибленні військового та військово-технічного співробітництва.

Закріплюється налаштованість сторін поліпшувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов.

Україна і Британія координуватимуть санкційну політику та просування ініціатив у міжнародних організаціях.

Сторони домовилися лібералізувати умови торгівлі товарами та послугами на рівні не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Британія погодилася запустити спеціальну програму технічної допомоги для України, аби розповісти та навчити український бізнес, насамперед малий і середній, торгувати з Великою Британією.

Окремий додаток до угоди складає "Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митній сфері". Документ визначає параметри взаємодії митних органів України та Великої Британії у сфері протидії шахрайству, контрабанді та іншим правопорушенням під час транскордонного переміщення вантажів.

Як повідомлялося, нова угода замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Україна і Британія 7 жовтня також підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ - зокрема, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Детальніше про цей проєкт читайте в статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"