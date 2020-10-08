В МИД рассказали, что есть в новом стратегическом соглашении Украины и Британии

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое в четверг подписали Украина и Великобритания, задает стратегический характер и определяет основные направления развития украинской-британских отношений.

О деталях документа рассказали в четверг вечером в МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

Новый формат отношений между странам, согласно договоренностям, будет реализовываться через два ключевых механизма - диалог стратегического партнерства и торговый комитет, отметили в пресс-службе министерства.

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В соглашении подтверждается поддержка Британией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.

Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества.

Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий.

Украина и Великобритания будут координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях.

Стороны договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Великобритания согласилась запустить специальную программу технической помощи для Украины, чтобы рассказать и научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией.

Отдельное приложение к соглашению составляет "Протокол о взаимной административной помощи в таможенной сфере". Документ определяет параметры взаимодействия таможенных органов Украины и Великобритании в сфере противодействия мошенничеству, контрабанде и других правонарушений во время трансграничного перемещения грузов.

Как сообщалось, новое соглашение заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Украина и Великобритания 7 октября также подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ - в частности, речь идет о совместном производстве ракетных катеров.

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