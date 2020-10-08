Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У США зірвали плани викрадення губернаторки Демократичної партії

Британія погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною

Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію 






Невідомий, вдаючи Тихановську, взяв участь в закритому онлайн-засіданні парламенту Данії

Четвер, 8 жовтня 2020, 19:50

Людина, що видавала себе за білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську, взяла участь у закритому онлайн-засіданні зовнішньополітичного комітету парламенту Данії.

Про інцидент розповіли у самому парламенті країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу органу. 

6 жовтня на онлайн-засіданні комітет обговорював нинішню політичну ситуацію в Білорусі. Члени комітету міркували, як підтримати білоруський народ в його боротьбі за демократію і права людини.

Читайте також
Діалог Заходу з Тихановською є помилкою – експрезидент Польщі

Коли почалася зустріч, у користувачки "Світлани Тихановської" виникли проблеми з камерою на комп'ютері, тому її було неможливо побачити.

Зустріч тривала близько 40 хвилин, поки її члени зрозуміли, що щось не так, і зупинили засідання. 

Згодом через контакт із колегами Світлани Тихановської було встановлено, що комітет зустрічався з людиною, який видавала себе за білоруську опозиціонерку. 

У данському парламенті запевнили, що в ході зустрічі не було сказано нічого, що могло б поставити під загрозу зовнішньополітичну лінію Данії. Обставини справи з'ясовуються.

 "Я сподіваюся, що це просто грубий жарт, але я, очевидно, стурбований цим зловживанням. Це дає привід для роздумів", - прокоментував Мартін Лідегаард, голова комітету з питань зовнішньої політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Білорусь
powered by lun.ua