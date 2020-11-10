У Фінляндії розробили правила безпечних різдвяних корпоративів

Фінське відомство охорони здоров'я та соціального розвитку THL випустило рекомендації, що стосуються безпечного проведення різдвяних корпоративних свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Зокрема, THL рекомендує не проводити заходи за участю більше 10 осіб.

Музика під час свята повинна звучати тихо, щоб людям не доводилося підвищувати голос.

Крім того, влада радить дотримуватися безпечної дистанції, носити маски, приділяти увагу гігієні, кашляти, не піддаючи ризику оточуючих.

Тим часом за добу у Фінляндії діагностовано 90 нових випадків коронавірусу. Згідно з даними THL, 63 випадки припадає на лікарняний округ Гельсінкі і Уусімаа. Одна людина померла.