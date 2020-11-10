В Финляндии разработали правила безопасных рождественских корпоративов

Финское ведомство здравоохранения и социального развития THL выпустило рекомендации, касающиеся безопасного проведения рождественских корпоративных праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

В частности, THL рекомендует не проводить мероприятия с участием более 10 человек.

Музыка во время праздника должна звучать тихо, чтобы людям не приходилось повышать голос.

Кроме того, власти советуют придерживаться безопасной дистанции, носить маски, уделять внимание гигиене, кашлять, не подвергая риску окружающих.

Между тем за сутки в Финляндии диагностировано 90 новых случаев коронавируса. Согласно данным THL, 63 случая приходится на больничный округ Хельсинки и Уусимаа. Один человек умер.