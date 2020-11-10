У Парижі виступили за скасування святкування Різдва, бо це загрожує третьою хвилею

Директор однієї з лікарень Парижа Жюльєн Ленгле вважає, що традиційні різдвяні та новорічні свята повинні бути скасовані в цьому році через побоювання, що це може призвести до чергового сплеску захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ленгле сказав, що існує ризик того, що різдвяні та новорічні вечірки, відомі у Франції як "Сен-Сильвестр", можуть закінчитися "гігантським кластером, який може бути біля витоків потенційної нової третьої хвилі" COVID-19.

"Я б сказав, без будь-яких сумнівів, що ми повинні скасувати Різдво і Сен-Сильвестр", - сказав Ленгле, який працює в лікарні "Антонія" в паризькому регіоні.

Франція ввела другий національний локдаун, щоб приборкати поширення вірусу COVID-19 в кінці жовтня, але деякі політики і експерти в галузі охорони здоров'я сподіваються, що таким чином число заражень може почати знижуватися, що дозволить країні знову відкритися до різдвяного сезону.

З моменту спалаху цієї хвороби було підтверджено понад 1,8 мільйона випадків захворювання, і Франція займає четверте місце в світі за кількістю хворих, поступаючись Сполученим штатам, Індії та Бразилії.