В Париже выступили за отмену празднования Рождества, потому что это грозит третьей волной

Директор одной из больниц Парижа Жюльен Ленгле считает, что традиционные рождественские и новогодние праздники должны быть отменены в этом году из-за опасений, что это может привести к очередному всплеску заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ленгле сказал, что существует риск того, что рождественские и новогодние вечеринки, известные во Франции как "Сен-Сильвестр", могут закончиться "гигантским кластером, который может быть у истоков потенциальной новой третьей волны" COVID-19.

"Я бы сказал, без всяких сомнений, что мы должны отменить Рождество и Сен-Сильвестр", - сказал Ленгле, который работает в больнице "Антония" в парижском регионе.

Франция ввела второй общенациональный локдаун, чтобы обуздать распространение вируса COVID-19, в конце октября, но некоторые политики и эксперты в области здравоохранения надеются, что таким образом число заражений может начать снижаться, что позволит стране вновь открыться к рождественскому сезону.

С момента вспышки этой болезни было подтверждено более 1,8 миллиона случаев заболевания, и Франция занимает четвертое место в мире по количеству больных, уступая Соединенным Штатам, Индии и Бразилии.