У Франції почали новий етап розслідування щодо реагування на пандемію коронавірусу 

Прокуратура Парижу відкрила чотири досудові розслідування щодо реагування на пандемію коронавірусу у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це у прокуратурі заявили 10 листопада.

Ці чотири досудові розслідування об’єднують 253 із 328 скарг щодо реагування на епідемію відповідальними особами на державному рівні, подані різними суб’єктами до прокуратури протягом весни та літа.

Як зазначили у прокуратурі, перша група справ - ті, що стосуються дій, від яких постраждало французьке населення загалом (240 скарг), ще п’ять - від яких постраждали медики, чотири - щодо дій від наслідків яких постраждали держслужбовці. Ще чотири стосуються шкоди для хворих на коронавірус та померлих пацієнтів.

Звинувачення, які фігурують у провадженнях - "умисна бездіяльність", "створення загрози для життя інших", "неумисне вбивство та завдання шкоди".

Більш рання та масштабніша стадія досудового розслідування тривала з 8 червня. Відкриті 4 досудові розслідування за групами скарг є її продовженням.