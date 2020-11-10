Во Франции начали новый этап расследования о реагировании на пандемию

Прокуратура Парижа открыла четыре досудебных расследования по реагированию на пандемию коронавируса во Франции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом в прокуратуре заявили 10 ноября.

Эти четыре досудебных расследования объединяют 253 из 328 жалоб по реагированию на эпидемию ответственными лицами на государственном уровне, поданные различными субъектами в прокуратуру в течение весны и лета.

Как отметили в прокуратуре, первая группа дел - те, что касаются действий, от которых пострадало французское население в целом (240 жалоб), еще пять - от которых пострадали медики, четыре - относительно действий, от последствий которых пострадали госслужащие. Еще четыре касаются вреда для больных коронавирусом и умерших пациентов.

Обвинения, которые фигурируют в производствах - "умышленное бездействие", "создание угрозы для жизни других", "непредумышленное убийство и причинение вреда".

Более ранняя и более масштабная стадия досудебного расследования длилась с 8 июня. Открытые 4 досудебные расследования по группам жалоб является ее продолжением.