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ЄС визначить принципи реформування Шенгену

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:28

До початку грудня Європейська комісія організовує перший "Шенгенський форум" в рамках нового пакту ЄС з імміграції та притулку, який визначить орієнири щодо реформування Шенгену.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

Представник Єврокомісії відповідав на питання про те, як у Брюсселі сприйняли заклик президента Франції до перегляду чинної політики функціонування Шенгенської зони та контролю на зовнішніх кордонах на тлі терактів, які нещодавно сталися у Франції та Австрії.

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Віганд заявив, що форум визначить орієнтири щодо реформування Шенгенського простору. У цій зустрічі візьмуть участь європейські депутати, представники міністерств внутрішніх справ держав-членів ЄС та інші представники національної влади. 

Він також назвав основні елементи майбутньої стратегії щодо Шенгенського простору. До них належать посилення контролю і поліпшення управління зовнішніми кордонами, зміцнення співпраці та покращення обміну інформацією, взаємопов'язана європейська система управління кордонами, посилена підтримка з боку профільних агентств ЄС, поліпшення реалізації прийнятих рішень.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що виконавчий орган ЄС виступить із пропозицією нової стратегії роботи Шенгену. 

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Єврокомісія
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