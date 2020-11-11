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Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві

Середа, 11 листопада 2020, 13:26

Уряд Росії вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.

Відповідну постанову 7 листопада підписав російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Уряд Російської Федерації постановляє ліквідувати торгове представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться в опублікованій постанові.

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З пропозицією про закриття цих представництв у вересні виступило російське міністерство промисловості і торгівлі. 

У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів. 

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.

Читайте детальніше - Хто зайняв місце Росії: як змінилася зовнішня торгівля України у 2019 році

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