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Перший штат США перетнув позначку в 1 млн випадків коронавірусу

Середа, 11 листопада 2020, 15:11

Техас став першим штатом США, в якому зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в другому за чисельністю населення штаті США з початку пандемії на початку березня зареєстровано 1 010 364 випадків коронавірусу. За цей час від вірусу померли 19 337 техасців.

Техас недавно обігнав Каліфорнію, найбільш густонаселений штат, за найбільшою кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Справжня кількість інфекцій, ймовірно, буде вищою, тому що багато людей не пройшли тестування, а дослідження показують, що люди можуть бути інфіковані і не проявляти симптомів.

У вівторок в Техасі було зареєстровано 10 865 випадків захворювання, що стало новим щоденним рекордом.

За оцінками місцевої влади, на сьогодні налічується 132 146 активних випадків, 6170 осіб перебувають у лікарнях з вірусом, що є максимальним показником з 18 серпня.

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