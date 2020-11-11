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Первый штат США пересек отметку в 1 млн случаев коронавируса

Среда, 11 ноября 2020, 15:11

Техас стал первым штатом США, в котором зарегистрировано более 1 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во втором по численности населения штате США с начала пандемии в начале марта зарегистрировано 1 010 364 случая коронавируса. За это время от вируса умерли 19 337 техасцев.

Техас недавно обогнал Калифорнию, самый густонаселенный штат, по наибольшему количеству положительных тестов на коронавирус.

Настоящее число случаев инфекции, вероятно, будет выше, потому что многие люди не прошли тестирование, а исследования показывают, что люди могут быть инфицированы и не проявлять симптомов.

Во вторник в Техасе было зарегистрировано 10 865 случаев заболевания, что стало новым ежедневным рекордом.

По оценкам местных властей, на сегодня насчитывается 132 146 активных случаев, 6170 человек находятся в больницах с вирусом, что является максимальным показателем с 18 августа.

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