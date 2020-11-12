У Фінляндії скаржаться на завезення коронавірусу з Росії попри закритий кордон

У фінському регіоні Кюменлааксо, що на кордоні з Росією, виявляють все більше випадків завезеного з-за кордону COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За останній тиждень у регіоні було виявлено відразу кілька випадків, коли хворий заразився за кордоном. З виявлених за останні дні випадків кожен четвертий стався за межами країни.

За словами головлікаря регіону Мар’є-Ліісе Мянтюмаа, серед закордонних заражень особливе місце займають випадки інфікування на території Росії.

Мянтюмаа пояснює це тим, що в регіоні живуть багато людей з двома паспортами, які можуть вільно перетинати кордон в обидва боки - незважаючи на те, що можливість перетину обмежена через пандемію.

Головлікар підкреслює, що ситуація з COVID-19 в Росії важча, ніж у Фінляндії.

"Необхідно відмовитися від усіх поїздок в Росію, які не є обов'язковими. Якщо ж поїздки не уникнути, то по поверненню необхідно 10 діб провести в самоізоляції", - нагадала лікар.

Нагадаємо, уряд Швеції планує заборонити по всій країні продаж алкоголю після 22:00 в барах, ресторанах і нічних клубах, щоб стримати поширення COVID-19.