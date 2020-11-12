В Финляндии жалуются на ввоз коронавируса из России, несмотря закрытую границу

В финском регионе Кюменлааксо, что на границе с Россией, выявляют все больше случаев завезенного из-за границы COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За последнюю неделю в регионе было выявлено сразу несколько случаев, когда больной заразился за рубежом. Из обнаруженных за последние дни случаев каждый четвертый произошел за пределами страны.

По словам главврача региона Марье-Лииса Мянтюмаа, среди иностранных заражений особое место занимают случаи инфицирования на территории России.

Мянтюмаа объясняет это тем, что в регионе живет много людей с двумя паспортами, которые могут свободно пересекать границу в обе стороны - несмотря на то, что возможность пересечения ограничена из-за пандемии.

Мянтюмаа подчеркивает, что ситуация с COVID-19 в России тяжелее, чем в Финляндии.

"Необходимо отказаться от всех поездок в Россию, которые не являются обязательными. Если же поездки не избежать, то по возвращении необходимо 10 суток провести в самоизоляции", - напомнила врач.

Напомним, правительство Швеции планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение COVID-19.