Глава Єврокомісії відреагувала на хворобу Зеленського

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала президенту України Володимиру Зеленському, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я подумки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання", - написала очільниця Єврокомісії у своєму офіційному Twitter-акаунті.

My thoughts are with you @ZelenskyyUa. I wish you a very prompt recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 12, 2020

Президент Володимир Зеленський повідомив 9 листопада, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його офісу Андрій Єрмак.

Зеленського і Єрмака госпіталізували у лікарню "Феофанія", де вони перебувають у ізольованих палатах.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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