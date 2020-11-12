Глава Єврокомісії відреагувала на хворобу Зеленського
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала президенту України Володимиру Зеленському, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я подумки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання", - написала очільниця Єврокомісії у своєму офіційному Twitter-акаунті.
My thoughts are with you @ZelenskyyUa. I wish you a very prompt recovery.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 12, 2020
Президент Володимир Зеленський повідомив 9 листопада, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його офісу Андрій Єрмак.
Зеленського і Єрмака госпіталізували у лікарню "Феофанія", де вони перебувають у ізольованих палатах.
Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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