Иран не предоставил Украине обещанные документы о сбивании самолета МАУ - МИД

Украина так и не получила от Ирана документов о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", которые он обещал передать во время последнего раунда переговоров в Тегеране.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы достаточно неплохо говорили во время последнего раунда переговоров об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но сегодня мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые было обещано передать нам буквально в течение короткого времени", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

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Енин подчеркнул, что Украина не променяет правду о сбивании самолета на компенсации.

"Дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от того, насколько иранская сторона выполняет ранее достигнутые договоренности", - отметил он.

Енин добавил, что размер компенсации в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Украина в переговорах с Ираном представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

После второго раунда переговоров, которые прошли в Тегеране, Енин заявлял, что Украина получила заверения о наличии у Ирана политической воли как можно скорее восстановить истину по делу о сбивании самолета.

Ранее в МИД Украины заявили, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.