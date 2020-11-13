Франція вшановує жертв теракту у 2015 році, коли загинули 130 людей
У Франції вшановують пам’ять жертв терористичних нападів у Парижі та його передмісті 5 років тому, коли загинули 130 людей та 350 отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Перша церемонія відбулася біля стадіону Стад де Франс, за участі прем’єра Жана Кастекса, міністрів внутрішніх справ та юстиції, президента Іль-де-Франс та мера району міста. Учасники церемонії поклали квіти до місця, де троє джихадистів-смертників підірвали себе під час футбольного матчу.
À la mémoire de Manuel Dias et en respect aux nombreux blessés et victimes du terrorisme sur ce lieu le soir du 13 novembre 2015. pic.twitter.com/6hQFJBzp3A— Jean Castex (@JeanCASTEX) November 13, 2020
Далі вирушили до терас кафе, де терористи розстріляли 39 випадкових людей з вікна авто. До процесії приєдналася мер Парижу Анн Ідальго.
Поклали квіти також до стели пам’яті біля концертного залу "Батаклан", де від рук джихадистів загинули 90 людей.
Au Bataclan, Paris se souvient. #FluctuatNecMergitur #13novembre2015 pic.twitter.com/OjeMeSPKtn— Paris (@Paris) November 13, 2020
О 20:00 для хвилини пам’яті вимкнуть вогні Ейфелевої вежі, а далі щогодини протягом вечора підсвітка мерехтітиме.
Також увечері заплановані декілька онлайн-концертів у пам’ять про загиблих, серед них - від паризького камерного оркестру.
Теракти сталися 13 листопада 2015 року одразу в кількох місцях - на стадіоні Стад де Франс, на терасах кафе та у концертному залі "Батаклан".
Внаслідок нападів загинули 30 людей та 350 отримали поранення. Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава".
Єдиний досі живий учасник нападів, Салах Абдеслам, постане перед судом у Парижі на початку 2021 року.
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