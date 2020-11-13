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Франція вшановує жертв теракту у 2015 році, коли загинули 130 людей

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:10

У Франції вшановують пам’ять жертв терористичних нападів у Парижі та його передмісті 5 років тому, коли загинули 130 людей та 350 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Перша церемонія відбулася біля стадіону Стад де Франс, за участі прем’єра Жана Кастекса, міністрів внутрішніх справ та юстиції, президента Іль-де-Франс та мера району міста. Учасники церемонії поклали квіти до місця, де троє джихадистів-смертників підірвали себе під час футбольного матчу. 

Далі вирушили до терас кафе, де терористи розстріляли 39 випадкових людей з вікна авто. До процесії приєдналася мер Парижу Анн Ідальго. 

Поклали квіти також до стели пам’яті біля концертного залу "Батаклан", де від рук джихадистів загинули 90 людей. 

О 20:00 для хвилини пам’яті вимкнуть вогні Ейфелевої вежі, а далі щогодини протягом вечора підсвітка мерехтітиме. 

Також увечері заплановані декілька онлайн-концертів у пам’ять про загиблих, серед них - від паризького камерного оркестру. 

Теракти сталися 13 листопада 2015 року одразу в кількох місцях - на стадіоні Стад де Франс, на терасах кафе та у концертному залі "Батаклан". 

Внаслідок нападів загинули 30 людей та 350 отримали поранення. Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава". 

Єдиний досі живий учасник нападів, Салах Абдеслам, постане перед судом у Парижі на початку 2021 року. 

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Франція тероризм
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