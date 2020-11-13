Франция вспоминает жертв теракта в 2015 году, когда погибли 130 человек

Во Франции почтили память жертв терактов в Париже и его пригородах 5 лет назад, когда погибли 130 человек и 350 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Первая церемония состоялась у стадиона Стад де Франс, с участием премьера Жана Кастекса, министров внутренних дел и юстиции, президента Иль-де-Франс и мэра района города. Участники церемонии возложили цветы к месту, где трое джихадистов-смертников взорвали себя во время футбольного матча.

À la mémoire de Manuel Dias et en respect aux nombreux blessés et victimes du terrorisme sur ce lieu le soir du 13 novembre 2015. pic.twitter.com/6hQFJBzp3A — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 13, 2020

Далее все отправились к кафе, где террористы расстреляли 39 случайных людей из окна авто. К процессии присоединилась мэр Парижа Анн Идальго.

Возложили цветы также к стеле памяти у концертного зала "Батаклан", где от рук джихадистов погибли 90 человек.

В 20:00 для минуты памяти выключат огни Эйфелевой башни, а дальше каждый час в течение вечера подсветка мерцать.

Также вечером запланированы несколько онлайн-концертов в память о погибших, среди них - от парижского камерного оркестра.

Теракты произошли 13 ноября 2015 сразу в нескольких местах - на стадионе Стад де Франс, на террасах кафе и в концертном зале "Батаклан".

В результате нападений погибли 30 человек и 350 получили ранения. Ответственность на себя взяло "Исламское государство".

Единственный до сих пор живой участник нападений, Салах Абдеслам, предстанет перед судом в Париже в начале 2021 года.