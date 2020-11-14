У Франції поліція у розпал "локдауну" розігнала вечірку з 300 гостями

На півночі Франції у департаменті Валь-де-Марн поліція розігнала приватну вечірку з більш ніж 300 гостями; у одного з них вже підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro спільно з AFP.

Величезне святкування зібрали в одному з приватних павільйонів у ніч з 13 на 14 листопада. На порушників карантину близько 2-ї години ночі поскаржилися місцеві мешканці, втомившись від шуму.

Прибувши на місце, поліцейські констатували "тотальне нехтування заходами безпеки", сказали людям розходитися і почали складати протокол за фактом порушення.

Деякі учасники вечірки не підкорилися проханню та навіть спробували кидатися у поліцію порожніми пляшками. Сталися сутички, правоохоронці застосували спецзасоби. Згідно з інформацією від поліції, у підсумку ніхто не отримав травм.

За інформацією видання, на цей час нікого не заарештували, слідство продовжує встановлювати організаторів вечірки.

Згідно з комюніке поліції, вже відомо, що принаймні один з учасників вечірки виявився хворим на коронавірус, тому решту закликають ізолюватися та піти здати тест.

L'un des participants à la fête clandestine qui s'est déroulée cette nuit à #JoinvilleLePont s'étant avéré positif à la #COVID19, @prefpolice invite tous les participants à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s'isoler. https://t.co/rBL4Tq7B00 pic.twitter.com/ghUOiLKjOH — Préfecture de Police (@prefpolice) November 14, 2020

У соцмережах вже з'явилися відео, як стверджується, із рекламою майбутної вечірки та кадрами з неї.

🔴SUIVI - #FaitsDivers : Cela fait déjà plusieurs semaines que le propriétaire des lieux loue l’appartement pour ce genre de fête dans un mépris total des règles sanitaires. Une bagarre a éclaté durant la soirée, impliquant “une centaine d’individus” parmi les #covididiots. pic.twitter.com/SIUMoiuFVi — FranceNews24 (@FranceNews24) November 14, 2020

У Франції за порушення карантину передбачається штраф від 135 євро.

Нагадаємо, вже 15 днів у Франції діє жорсткий загальний карантин - людям дозволено виходити з дому тільки з поважної причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні заклади змушені були закритися.

Останніми днями щоденний приріст хворих суттєво спадає. Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада, зараз показники знизилися до 20-30 тисяч. Якщо у деяких регіонах, як східному Овернь-Рона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному Іль-де-Франс кількість хворих почала знижуватися.