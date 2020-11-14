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У Франції поліція у розпал "локдауну" розігнала вечірку з 300 гостями

Субота, 14 листопада 2020, 17:39

На півночі Франції у департаменті Валь-де-Марн поліція розігнала приватну вечірку з більш ніж 300 гостями; у одного з них вже підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro спільно з AFP.

Величезне святкування зібрали в одному з приватних павільйонів у ніч з 13 на 14 листопада. На порушників карантину близько 2-ї години ночі поскаржилися місцеві мешканці, втомившись від шуму. 

Прибувши на місце, поліцейські констатували "тотальне нехтування заходами безпеки", сказали людям розходитися і почали складати протокол за фактом порушення. 

Деякі учасники вечірки не підкорилися проханню та навіть спробували кидатися у поліцію порожніми пляшками. Сталися сутички, правоохоронці застосували спецзасоби. Згідно з інформацією від поліції, у підсумку ніхто не отримав травм. 

За інформацією видання, на цей час нікого не заарештували, слідство продовжує встановлювати організаторів вечірки. 

Згідно з комюніке поліції, вже відомо, що принаймні один з учасників вечірки виявився хворим на коронавірус, тому решту закликають ізолюватися та піти здати тест.

У соцмережах вже з'явилися відео, як стверджується, із рекламою майбутної вечірки та кадрами з неї.

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У Франції за порушення карантину передбачається штраф від 135 євро.

Нагадаємо, вже 15 днів у Франції діє жорсткий загальний карантин - людям дозволено виходити з дому тільки з поважної причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні заклади змушені були закритися.

Останніми днями щоденний приріст хворих суттєво спадає. Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада, зараз показники знизилися до 20-30 тисяч. Якщо у деяких регіонах, як східному Овернь-Рона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному Іль-де-Франс кількість хворих почала знижуватися.

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