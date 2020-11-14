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Во Франции полиция в разгар "локдауна" разогнала вечеринку с 300 гостями

Суббота, 14 ноября 2020, 17:39

На севере Франции в департаменте Валь-де-Марн полиция разогнала частную вечеринку с более чем 300 участниками; у одного уже подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro совместно с AFP.

Огромное празднования собрали в одном из частных павильонов в ночь с 13 на 14 ноября. На нарушителей карантина около 2 часов ночи пожаловались местные жители, устав от шума.

Прибыв на место, полицейские констатировали "полное пренебрежение мерами безопасности", сказали людям расходиться и начали составлять протокол по факту нарушения.

Некоторые участники вечеринки не подчинились просьбе и даже попытались бросаться в полицию бутылками. Произошли столкновения, правохранители применили спецсредства. Согласно информации от полиции, в итоге никто не получил травм.

По информации издания, на данный момент никого не арестовали, следствие продолжает устанавливать организаторов вечеринки.

Согласно коммюнике полиции, уже известно, что по крайней мере один из участников вечеринки оказался больным коронавирусом, поэтому остальных призывают изолироваться и сдать тест.

В соцсетях уже появились видео, как утверждается, с рекламой предстоящей вечеринки и кадрами с нее.

Во Франции за нарушение карантина предусматривается штраф от 135 евро.

Напомним, уже 15 дней во Франции действует жесткий общий карантин - людям разрешено выходить из дома только по уважительной причине, а рестораны, непродуктовые магазины и культурные заведения вынуждены были закрыться.

В последние дни ежедневный прирост больных существенно снизился. После рекордных 60 тысяч заражений в сутки в начале ноября, сейчас показатели снизились до 20-30 тысяч. Если в некоторых регионах, как восточном Овернь-Рона-Альпы, ситуация остается тревожной, в столичном Иль-де-Франс количество больных пошло на спад.

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