У ЄС висловили жаль з приводу заяв Ердогана щодо Північного Кіпру

У ЄС висловили жаль з приводу заяв президента Туреччини про те, що на Кіпрі потрібно зберегти дві окремі держави, а також відкриття владою самопроголошеного Північного Кіпру закритого району Вароша, що має особливий статус згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після візиту Ердогана до Північного Кіпру.

"Меседж ЄС дуже простий: комплексному врегулюванню кіпрського питання немає інакшої альтернативи, аніж на основі відповідних резолюцій Радбезу ООН.

У цьому контексті ми висловлюємо жаль з приводу сьогоднішніх дій з відкриття відгородженої зони Вароші, а також заяв, які суперечать принципам ООН щодо врегулювання кіпрського питання. Вони посилять недовіру та напругу у регіоні", - зауважив Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що зараз тривають спроби відновити перемовини за підтримки ООН для врегулювання кіпрського питання і об’єднання острова.

"ЄС готовий активно підтримати ці перемовини та допомогти знайти довготривлі рішення… ЄС підтримує комплексне вирішення кіпрського питання та об’єднання острова, що грунтувалося би на федерації із двох частин та двох спільнот, політично рівних між собою, і було реалізоване у рамках інструментів ООн та згідно з принципами, на яких заснований ЄС", - зазначає Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС додав, що блок стратегічно зацікавлений у стабільній і безпечній ситуації у Східному Середземномор’ї та взаємовигідних відносинах між усіма партнерами у регіоні.

Вароша, популярний туристичний район у місті Фамагуста, після подій 1974 року перетворилася на "місто-привид" та стала одним із символів поділу Кіпру. У жовтні 2020 року Варошу знову частково відкрив Північний Кіпр, її під час візиту відвідав і президент Туреччини.

Як повідомляє Euronews, президент Кіпру Нікос Анастасіадес назвав цей візит провокацією, звинувативши Ердогана у тому, що він демонстративно зневажає рішення та резолюції ООН.

У Греції заявили, що візит є "прямим порушенням резолюцій ООН".