В ЕС выразили сожаление по поводу заявлений Эрдогана по Северному Кипру

В ЕС выразили сожаление по поводу заявлений президента Турции о том, что на Кипре нужно сохранить два отдельных государства, а также открытия властью самопровозглашенного Северного Кипра закрытого района Вароша, имеющего особый статус в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после визита Эрдогана в Северный Кипр.

"Меседж ЕС очень прост: комплексному урегулированию кипрского вопроса нет иной альтернативы, кроме как на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

В этом контексте мы выражаем сожаление по поводу сегодняшних действий по открытию отгороженной зоны Вароши, а также заявлений, которые противоречат принципам ООН по урегулированию кипрского вопроса. Они усилят недоверие и напряженность в регионе", - отметил Боррель.

Высокий представитель отметил, что сейчас продолжаются попытки восстановить переговоры при поддержке ООН для урегулирования кипрского вопроса и объединения острова.

"ЕС готов активно поддержать эти переговоры и помочь найти долговременные решения... ЕС поддерживает комплексное решение кипрского вопроса и объединения острова, которое основывалось бы на федерации из двух частей и двух сообществ, политически равных между собой, и было реализовано в рамках инструментов ООН и согласно принципам, на которых основан ЕС", - отмечает Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что блок стратегически заинтересован в стабильной и безопасной ситуации в Восточном Средиземноморье и взаимовыгодных отношениях между всеми партнерами в регионе.

Вароша, популярный туристический район в городе Фамагуста, после событий 1974 года превратился в "город-призрак" и стал одним из символов разделения Кипра. В октябре 2020 года Варошу снова частично открыл Северный Кипр, ее во время визита посетил и президент Турции.

Как сообщает Euronews, президент Кипра Никос Анастасиадес назвал этот визит провокацией, обвинив Эрдогана в том, что он демонстративно презирает решения и резолюции ООН.

В Греции заявили, что визит является "прямым нарушением резолюций ООН".