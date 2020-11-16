Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року - дослідження

Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці






В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року - дослідження

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:37

Коронавірус циркулює в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Про це свідчать дослідження Національного інституту раку (INT) Мілана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перший в Італії пацієнт з COVID-19 був виявлений 21 лютого цього року в невеликому містечку недалеко від Мілана в північному регіоні Ломбардія.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що новий коронавірус і спричинене ним респіраторне захворювання COVID-19 були невідомі до того, як в грудні 2019-го в китайському місті Ухань вперше було повідомлено про спалах.

Але результати італійських дослідників, опубліковані науковим журналом INT Tumori Journal, показують, що 11,6% з 959 здорових добровольців, які брали участь у випробуванні на рак легенів в період з вересня 2019 року по березень 2020 року, виробили антитіла до коронавірусу задовго до лютого.

Ще один специфічний тест на антитіла до SARS-CoV-2 був проведений Університетом Сієни для того ж дослідження. Він показав, що чотири випадки, які датуються першим тижнем жовтня, також були позитивними на антитіла, що нейтралізують вірус, що означає, що вони заразилися у вересні.

"Це головний висновок: люди без симптомів не тільки були позитивними після серологічних тестів, але також мали антитіла, здатні вбити вірус", - сказав Джованні Аполоне, співавтор дослідження.

"Це означає, що новий коронавірус може довго циркулювати серед населення з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, щоб знову спливти", - додав він.

Італійські дослідники повідомляли в березні, що вони попереджали про вищу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії і грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року, що є ознакою того, що новий коронавірус міг поширитися раніше, ніж вважалося.

Нагадаємо, 13 листопада в Італії вперше з початку епідемії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 40 тисяч.

Незадовго до цього Італія перетнула позначку в 1 млн заражень з початку епідемії.

З 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. Суворість карантину відрізняється залежно від зони ризику, до якої віднесли регіон. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Коронавірус
powered by lun.ua