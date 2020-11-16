У Франції почався суд над підозрюваними у нападі на швидкісний поїзд

Четверо людей постали перед судом у Франції за звинуваченням у причетності до теракту у швидкісному поїзді Thalys у серпні 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

25-річний виходець з Марокко Ауб Ель-Хаззані вчинив стрілянину у швидкісному поїзді, що прямував за маршрутом Амстердам-Париж. Нападник поранив трьох осіб, його нейтралізували самі пасажири – двоє американських військовослужбовців, які перебували у вагоні.

Ель-Хаззані може загрожувати довічне ув'язнення, якщо його визнають винним у замаху на вбивство в рамках терористичного нападу та змови з метою вчинення терористичних злочинів. Під час першого засідання він сказав судді, що організатор нападів у Парижі Абдельхамід Абауд спланував його напад.

Окрім Ель-Хаззані обвинувачення висунули ще трьом підозрюваним. Білал Чатрі, Мохамед Баккалі та Редуан Себбара підозрюються в тому, що вони знали про терористичний напад і допомагали виконавцю.

Відомо, що Баккалі орендував квартиру у бельгійській комуні Схарбек на тій же вулиці, де жили брати Ель-Бакруї перед скоєнням терактів у Брюсселі та де були виявлені сліди Салаха Абдеслама, підозрюваного в організації терактів у Парижі. У січні 2018 року Бельгія передала Баккалі французьким судовим органам.