У Франції не відновлять релігійні служби до 1 грудня попри вимогу вірян

Релігійні публічні заходи у Франції залишаться під забороною до 1 грудня, а подальше рішення буде залежати від ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У понеділок відбулася відеоконференція за участю прем'єр-міністра Жана Кастекса, міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна і релігійних лідерів Франції, на якій і було прийнято це рішення.

Подальші рішення будуть залежати від ситуації з пандемією в кінці листопада. Якщо вона покращиться, то релігійні служби дозволять відновити. Якщо ж ні, рішення може бути прийнято на додатковій зустрічі в середині грудня.

Крім того, до кінця листопада між урядом і представниками релігійних конфесій буде завершена робота над медичним протоколом для віруючих.

Місця релігійних культів залишаються відкритими, але релігійні церемонії забороняються, за винятком похорону за участю не більше 30 осіб та одружень з шістьма учасниками церемонії.

Минулого тижня в кількох великих містах Франції пройшли демонстрації віруючих різних конфесій, в основному католиків, з вимогою скасувати обмеження на проведення релігійних служб.