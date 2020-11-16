Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требование верующих

Религиозные публичные мероприятия во Франции останутся под запретом до 1 декабря, а дальнейшее решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В понедельник состоялась видеоконференция с участием премьер-министра Жана Кастекса, министра внутренних дел Жеральда Дарманина и религиозных лидеров Франции, на которой и было принято это решение.

Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с пандемией в конце ноября. Если она улучшится, то религиозные службы разрешат возобновить. Если же нет, решение может быть принято на дополнительной встрече в середине декабря.

Кроме того, к концу ноября между правительством и представителями религиозных конфессий будет завершена работа над медицинским протоколом для верующих.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии.

На прошлой неделе в нескольких крупных городах Франции прошли демонстрации верующих разных конфессий, в основном католиков, с требованием отменить ограничения на проведение религиозных служб.