Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требование верующих
Религиозные публичные мероприятия во Франции останутся под запретом до 1 декабря, а дальнейшее решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В понедельник состоялась видеоконференция с участием премьер-министра Жана Кастекса, министра внутренних дел Жеральда Дарманина и религиозных лидеров Франции, на которой и было принято это решение.
Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с пандемией в конце ноября. Если она улучшится, то религиозные службы разрешат возобновить. Если же нет, решение может быть принято на дополнительной встрече в середине декабря.
Кроме того, к концу ноября между правительством и представителями религиозных конфессий будет завершена работа над медицинским протоколом для верующих.
Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии.
На прошлой неделе в нескольких крупных городах Франции прошли демонстрации верующих разных конфессий, в основном католиков, с требованием отменить ограничения на проведение религиозных служб.