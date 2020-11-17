Туреччина посилює карантинні заходи для боротьби з коронавірусом

Уряд Туреччини запровадить жорсткіші заходи у відповідь на зростаюче число пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"У вихідні дні буде діяти комендантська година, за винятком проміжку часу з 10:00 до 20:00, щоб не переривати ланцюжка поставок і виробництва. Якщо епідемія продовжить ескалацію, то заходи, які викликають болючі наслідки для всіх нас, неминуче повернуться до порядку денного", - сказав Ердоган.

Всі спортивні змагання як і раніше будуть проводитися без глядачів. Кінотеатри будуть закриті до кінця року.

Комендантська година у визначені години для людей у ​​віці 65 років і старше буде поширена також на осіб молодше 20 років, за винятком працюючих.

Години роботи таких підприємств, як торгові центри, ринки, ресторани і перукарні, будуть обмежені з 10:00 до 20:00.

Навчання в школах, що знаходяться на проміжних канікулах, триватиме онлайн до кінця року.

У ресторанах і кафе буде дозволено сервіс тільки на винос.

За останню добу в Туреччині зафіксували 3819 нових випадків коронавірусу, а також 103 смерті. Востаннє такі показники спостерігались у квітні.