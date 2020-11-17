Турция усиливает карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Турции введет более жесткие меры в ответ на растущее число пациентов с коронавирусом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"В выходные дни будет действовать комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00, чтобы не прерывать цепочки поставок и производства. Если эпидемия продолжит эскалацию, то меры, которые вызывают болезненные последствия для всех нас, неизбежно вернутся в повестку дня", - сказал Эрдоган.

Все спортивные соревнования по-прежнему будут проводиться без зрителей. Кинотеатры будут закрыты до конца года.

Комендантский час в определенные часы для людей в возрасте 65 лет и старше будет распространен также на лиц младше 20 лет, за исключением работающих.

Часы работы таких предприятий, как торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские, будут ограничены с 10:00 до 20:00.

Обучение в школах, находящихся на промежуточных каникулах, будет продолжаться онлайн до конца года.

В ресторанах и кафе будет разрешен сервис только на вынос.

За последние сутки в Турции зафиксировали 3819 новых случаев коронавируса, а также 103 смерти. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле.