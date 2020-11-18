Половина республіканців вважають, що Байден переміг, бо вибори сфальсифікували 

Понад половина всіх республіканців вважають, що президент Дональд Трамп "законно виграв" вибори в США, але вони були "вкрадені" у нього в результаті масштабних фальсифікацій на користь Джо Байдена.

Такими є дані нового опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

В цілому 73% опитаних погодилися з тим, що Байден переміг на виборах. 5% заявили, що переміг Трамп.

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Але коли опитаних запитали конкретно, чи "законно переміг" Байден, республіканці заявляли, що вони з підозрою ставляться до того, як йому це вдалося.

52% республіканців заявили, що Трамп " переміг законно". І тільки 29% заявили, що законна перемога за Байденом.

68% республіканців сказали, що вони стурбовані тим, що вибори були сфальсифіковані. Водночас лише 16% демократів і одна третина незалежних опитаних, які не відносять себе до жодної партії, висловили таке хвилювання.

В цілому 55% ​​дорослого населення США заявили, що, на їхню думку, президентські вибори 3 листопада були "законними і точними". Це на 7 пунктів менше, ніж показало аналогічне опитування, проведене незабаром після виборів 2016 року, коли переміг Трамп.

28% респондентів вважають вибори "результатом незаконного голосування або фальсифікації" - на 12 пунктів більше, ніж чотири роки тому.

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