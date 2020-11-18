Половина республиканцев считают, что Байден победил, потому что выборы фальсифицировали

Более половины всех республиканцев считают, что президент Дональд Трамп "законно выиграл" выборы в США, но они были "украдены" у него в результате масштабных фальсификаций в пользу Джо Байдена.

Таковы данные нового опроса Reuters / Ipsos, сообщает "Европейская правда".

В целом 73% опрошенных согласились с тем, что Байден победил на выборах. 5% заявили, что победил Трамп.

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Но когда опрошенных спросили конкретно, "законно ли победил" Байден, республиканцы заявляли, что они с подозрением относятся к тому, как ему это удалось.

52% республиканцев заявили, что Трамп "победил законно". И только 29% заявили, что законная победа Байденом.

68% республиканцев сказали, что они обеспокоены тем, что выборы были фальсифицированы. В то же время только 16% демократов и одна треть независимых опрошенных, которые не относят себя ни к одной партии, выразили такое волнение.

В целом 55% взрослого населения США заявили, что, по их мнению, президентские выборы 3 ноября были "законными и точными". Это на 7 пунктов меньше, чем показал аналогичный опрос, проведенный вскоре после выборов 2016 года, когда победил Трамп.

28% респондентов считают выборы "результатом незаконного голосования или фальсификации" - на 12 пунктов больше, чем четыре года назад.

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