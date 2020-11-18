В Берлине полиция применила водометы к противникам карантина, более 100 задержанных
Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против жестких карантинных мер.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания перенесли к Бранденбургским воротам.
Police turn water cannons on #freedom protesters on #Berlin— Nick Griffin (@NickGriffinBU) November 18, 2020
The #MSM broadcasters are deliberately keeping you in the dark by hiding such dramatic events and footage from you.#defundthebbc#cancelsky#CancelTheLockdown pic.twitter.com/lpea8Okorw
По данным немецких СМИ, на акцию собрались от 5 до 10 тысяч человек. Правоохранители обратились через Twitter к организаторам акции протеста с требованием повлиять на демонстрантов, чтобы те соблюдали требования по поводу масок и социальной дистанции.
Затем эти же требования уже озвучивались в мегафон непосредственно на месте проведения акции.
Через несколько часов полиция начала применять водометы, потому что к призывам соблюдать правила дистанции и защиты не прислушались.
По данным Berliner Morgenpost, полиция применила пять водометов. Периодически возникали столкновения демонстрантов с полицией. Сообщается, что пострадали 9 правоохранителей.
На площади перед Бранденбургскими воротами в настоящее время остаются еще несколько тысяч человек.
Протесты происходили из-за заседания Бундестага, на котором обсуждались поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, призванные обеспечить правовые основания для введения ограничительных мер во время пандемии COVID-19.
После нескольких часов дебатов немецкие депутаты поддержали поправки.
Хотя большинство немцев одобряют меры по борьбе со второй волной коронавируса, критики говорят, что закон дает правительству слишком много власти и ставит под угрозу права граждан.
Правая "Альтернатива для Германии" даже сравнила его с разрешительным актом 1933 года, который проложил путь нацистской диктатуре Гитлера. На демонстрации было немало флагов этой партии.