В Берлине полиция применила водометы к противникам карантина, более 100 задержанных

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против жестких карантинных мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания перенесли к Бранденбургским воротам.

Police turn water cannons on #freedom protesters on #Berlin

The #MSM broadcasters are deliberately keeping you in the dark by hiding such dramatic events and footage from you.