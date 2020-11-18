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У Молдові новий максимум щоденних випадків коронавірусу

Середа, 18 листопада 2020, 18:57

У Молдові за останню добу у 1607 осіб діагностували коронавірус і це новий найбільший показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу в лабораторіях провели 4387 тестів на коронавірус: 3993 первинних і 394 повторних. З 1607 нових випадків зараження п'ять виявилися "завезеними".

Крім цього, за останні 24 години COVID-19 виявили ще у 106 медпрацівників.

Також, в Молдові кількість людей, які одужали, збільшилася до 74 229 осіб (+1170 за добу).

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2072 пацієнта (+18 за добу). Продовжують лікування в лікарнях і вдома 16 218 осіб, 236 з яких знаходяться у важкому стані.

Всього з початку пандемії були інфіковані 92 519 осіб.

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Молдова Коронавірус Епідемія у цифрах
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