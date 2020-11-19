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Дві третини українського бізнесу зацікавлені в перегляді угоди з ЄС - опитування

Четвер, 19 листопада 2020, 12:48

Опитування українського бізнесу, проведене Ukrainian Business & Trade Association на замовлення уряду, показало, що більшість українських компаній зацікавлені у перегляді торговельної частини Угоди про асоціації з ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив директор брюссельського офісу Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицький.

"Більш ніж 65% опитаних українських компаній зацікавлені у перегляді умов торгівлі з ЄС. При цьому бізнес цікавиться переглядом як з наступальною метою – заради покращення доступу на європейський ринок, так і з захисною – заради захисту від недобросовісної конкуренції",- заявив він.

За словами Назара Бобицького, окрім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції у сфері торгових перевезень між українськими та європейськими перевізниками.

"Бізнес також турбується модернізацією системи торгового захисту в ЄС. Вони не порушують принципів, закладених в правилах СОТ чи Угоді про асоціацію, але за фактом діють на руку європейським виробникам. Це змушує бізнес говорити, що й Україна має використовувати аналогічні принципи",- додав він.

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Торгові війни Асоціація з ЄС
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