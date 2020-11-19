ЄС в четвер обговорить подальші санкції проти оточення Лукашенка

Міністри закордонних справ Євросоюзу у четвер обговорять подальші санкції проти білоруської влади.

Про це перед засіданням розповів глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Білоруська влада явно не готова до діалогу з опозицією", - сказав Маас.

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"Ми поки не помітили конструктивної реакції Мінська, тому обговоримо, як ми можемо підвищити тиск. І ми, безумовно, можемо посилити тиск, зосередивши більше уваги на впливових колах навколо Лукашенка", - додав дипломат.

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська раніше анонсувала, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка.

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