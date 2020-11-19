ЕС в четверг обсудит дальнейшие санкции против окружения Лукашенко

Министры иностранных дел Евросоюза в четверг обсудят дальнейшие санкции против белорусских властей.

Об этом перед заседанием рассказал глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Белорусские власти явно не готовы к диалогу с оппозицией", - сказал Маас.

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"Мы пока не заметили конструктивной реакции Минска, поэтому обсудим, как мы можем усилить давление. И мы, безусловно, можем усилить его, сосредоточив больше внимания на влиятельных кругах вокруг Лукашенко", - добавил дипломат.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

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