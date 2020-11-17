Білорусь розширила свій санкційний список проти країн ЄС і Канади

Білорусь в якості дзеркального заходу доповнила свій санкційний список окремо по кожній з країн ЄС і Канаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Білорусі.

"У зв'язку з виконавчим рішенням Ради Європейського Союзу (ЄС) 2020/1648 від 6 листопада 2020 року Білорусь від сьогодні дзеркально доповнює свій список санкцій у відповідь по кожній з країн ЄС і по Канаді", - йдеться у заяві.

В МЗС Білорусі зазначили, що поки не публікують свій список, але додали, що він має еквівалентний характер.

"Рекомендуємо високопоставленим європейським чиновникам враховувати дану інформацію при плануванні поїздок" - йдеться у заяві.

"У санкцій немає перспектив. Не буде ніякого, крім негативного для всіх сторін, ефекту. Ніяких легальних або моральних прав чинити неприкритий тиск на незалежну державу у ЄС немає" - наголосили у відомстві.

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка.