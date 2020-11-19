У Польщі другий день поспіль - рекордні понад 600 смертей від коронавірусу

У Польщі кількість померлих від коронавірусу вдруге перевищила 600 осіб, встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на нові дані Міністерства охорони здоров’я, пише "Європейська правда".

За останні 24 години повідомили про смерть 637 хворих на коронавірус, з них 124 не мали серйозних хронічних хвороб. Напередодні повідомляли про 603 загиблих. Вперше понад 500 померлих зареєстрували у суботу 14 листопада.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу за добу зросла на 23 975. З них найбільше - понад 4 тисячі заражень - припадають на Сілезьке воєводство, на другому місці - Мазовецьке з близько 3000 випадків.

Рекордним для Польщі залишається показник 7 листопада, коли добовий приріст хворих майже досягнув 28 тисяч.

З початку епідемії у Польщі коронавірус підтвердили у 796 798 осіб. З них 12 088 померли, майже 362 тисячі вже одужали.

Нагадаємо, населення країни - близько 38 млн осіб.

7 листопада Польща суттєво посилила карантин, але поки уряд не планує повністю закривати економіку.