В Польше второй день подряд - рекордные более 600 смертей от коронавируса

В Польше количество умерших от коронавируса во второй раз превысило 600 человек, установив новый рекорд.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на новые данные Министерства здравоохранения, пишет "Европейская правда".

За последние 24 часа сообщили о смерти 637 больных коронавирусом, из них 124 не имели серьезных хронических болезней. Накануне сообщалось о 603 погибших. Впервые более 500 умерших зарегистрировали в субботу 14 ноября.

Число подтвержденных случаев коронавируса в сутки выросло на 23 975. Из них больше всего - более 4000 заражений - приходятся на Силезское воеводство, на втором месте - Мазовецкое с около 3000 случаев.

Рекордным для Польши остается показатель 7 ноября, когда суточный прирост больных почти достиг 28 000.

С начала эпидемии в Польше коронавирус подтвердили у 796 798 человек. Из них 12 088 умерли, почти 362 000 уже выздоровели.

Напомним, население страны - около 38 млн человек.

7 ноября Польша существенно усилила карантин, но пока правительство не планирует полностью закрывать экономику.