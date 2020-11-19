Макрон дав 15 днів мусульманським лідерам Франції, щоб прийняти "республіканські цінності"
Президент Франції Еммануель Макрон попросив мусульманських лідерів прийняти "хартію республіканських цінностей" як частину широкого придушення радикального ісламу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.
Макрон в середу висунув 15-денний ультиматум про прийняття хартії Французькій раді мусульманської віри (CFCM).
У ньому буде заявлено, що іслам є релігією, а не політичним рухом, а також буде заборонено "іноземне втручання" в діяльність мусульманських груп.
Макрон пішов на такий крок після трьох ісламістських атак у Франції трохи більше ніж за місяць. Макрон рішуче захищав французький секуляризм після нападів, в тому числі після обезголовлювання вчителя, який показував карикатури на пророка Мухаммеда під час обговорення в класі.
Пізно ввечері в середу президент і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен зустрілися з вісьмома лідерами CFCM в Єлисейському палаці.
"Два принципи будуть записані чорним по білому в хартії: відмова від політичного ісламу і будь-якого іноземного втручання", - сказало одне з джерел після зустрічі.
Представники CFCM також погодилися створити Національну раду імамів. Повідомляється, що цей орган буде видавати імамам офіційну акредитацію, яка може бути відкликана у разі порушення етичного кодексу.
Макрон також оголосив про нові заходи із боротьби з тим, що він назвав "ісламістським сепаратизмом" у Франції.
Ці заходи включають широкомасштабний законопроєкт, спрямований на запобігання радикалізації. Він включає такі заходи, як обмеження на домашнє навчання і більш суворі покарання для тих, хто залякує чиновників з релігійних мотивів.
Відповідно до закону кожній дитині буде присвоєно ідентифікаційний номер, який буде використовуватися для забезпечення відвідування школи. Батькам, які порушили закон, загрожує до шести місяців тюремного ув'язнення і великі штрафи.
Законопроєкт також оголошує злочином розголошення особистої інформації людини таким чином, щоб її могли виявити люди, які хочуть заподіяти їй шкоду. Законопроєкт буде обговорюватися в кабінеті міністрів 9 грудня.
У Франції державний секуляризм займає центральне місце в національній ідентичності країни. Свобода вираження поглядів в школах та інших громадських місцях є його частиною, і обмеження її для захисту почуттів певної релігії розглядається як підрив національної єдності.
У Франції найбільше мусульманське населення серед країн Західної Європи.