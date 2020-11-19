Фінляндія продовжила контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони

Жорсткі обмеження на фінському кордоні, що стосуються туристичних поїздок, збережуться до 13 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Уряд Фінляндії вирішив продовжити обмеження на в'їзд і прикордонний контроль на внутрішніх шенгенських кордонах. Термін нинішніх обмежень закінчується 22 листопада, але тепер вони будуть діяти до 13 грудня.

Фінляндія зберігає показник в 25 випадків на 100 тисяч жителів за останні два тижні для внесення в зелений список країн, звідки можна приїжджати без карантину. Зараз, однак, навіть у самій Фінляндії цей показник перевищено - при тому, що в країні ситуація з коронавірусом краща в Євросоюзі. Це означає, що поки до Фінляндії з інших країн ЄС можна приїхати тільки у виняткових випадках.

Послаблення допускаються тільки в прикордонній зоні Фінляндії, Швеції та Норвегії в Лапландії і в разі поїздок по роботі між Фінляндією, Естонією і Швецією. У цих ситуаціях не потрібне дотримання десятиденного карантину.

Уряд продовжує настійно рекомендувати уникати необов'язкових поїздок.

Уряд також вніс невеликі зміни в перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони. З 23 листопада знову вводяться обмеження на в'їзд жителів Уругваю, зате жителі Китаю, Гонконгу і Макао зможуть приїхати до Фінляндії, якщо Євросоюз вважатиме, що принцип взаємності відкриття кордонів був дотриманий.