Финляндия продолжила контроль на внутренних границах Шенгенской зоны
Жесткие ограничения на финской границе, касающиеся туристических поездок, сохранятся до 13 декабря.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Правительство Финляндии решило продолжить ограничения на въезд и пограничный контроль на внутренних шенгенских границах. Срок нынешних ограничений заканчивается 22 ноября, но теперь они будут действовать до 13 декабря.
Финляндия сохраняет показатель в 25 случаев на 100 000 жителей за последние две недели для внесения в зеленый список стран, откуда можно приезжать без карантина. Сейчас, однако, даже в самой Финляндии этот показатель превышен - при том, что в стране с коронавирусом лучше всего в Евросоюзе. Это означает, что пока в Финляндию из других стран ЕС можно приехать только в исключительных случаях.
Ослабления допускаются только в пограничной зоне Финляндии, Швеции и Норвегии в Лапландии и в случае поездок по работе между Финляндией, Эстонией и Швецией. В этих ситуациях не требуется соблюдения десятидневного карантина.
Правительство продолжает настоятельно рекомендовать избегать необязательных поездок.
Правительство также внесло небольшие изменения в пересечение внешних границ Шенгенской зоны. С 23 ноября снова вводятся ограничения на въезд жителей Уругвая, зато жители Китая, Гонконга и Макао смогут приехать в Финляндию, если Евросоюз будет считать, что принцип взаимности открытия границ был соблюден.