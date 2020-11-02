Посольство США прокоментувало рішення Конституційного Суду і закликало до діалогу

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало до діалогу для вирішення конституційної кризи після рішення щодо діяльності антикорупційних органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві диппредставництва.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними із рішенням Конституційного Суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатись у діалозі, прийняти цей виклик та знайти вирішення кризи", - йдеться у заяві.

"Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава як боротися із корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс", - додали у посольстві.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС.

Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"