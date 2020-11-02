Посольство США прокомментировало решение Конституционного Суда и призвало к диалогу

Посольство США в Украине призвало к диалогу для решения конституционного кризиса после решения КСУ о деятельности антикоррупционных органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного Суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", - говорится в заявлении.

"Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство может как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в Конституции Украины европейский и евроатлантический курс", - добавили в посольстве.

Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Президент Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, а ее демонтаж никогда не будет воспринят ни украинским обществом, ни партнерами в ЕС.