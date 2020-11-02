Скульптура китів врятувала вагони метро від падіння у воду в Роттердамі

В ніч на понеділок в нідерландському місті Спейкеніссе, що є частиною агломерації Роттердама, потяг метро виїхав за межі захисного бар’єра станції і завис на кілька метрів над водою на елементі скульптури кита.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Арт-об’єкт, на якому завис вагон метро, називається "Хвости китів" і складається з двох хвостів, які виходять з води.

Машиніст потяга зміг самостійно вийти з метро і був доставлений в лікарню для перевірки. Пасажирів у постраждалому вагоні не було, однак було завдано значної матеріальної шкоди.

Очевидець розповів, що прокинувся від гучних звуків після півночі і побачив, що на хвості скульптури щось з’явилося.

Жінка з сусіднього району переконана, що витвір мистецтва врятував машиніста поїзда: "Без цього хвоста все було б по-іншому".

Вагон метро все ще перебуває на хвості кита. "Ми розглядаємо, як можна його закріпити таким чином, щоб він не впав", - сказав представник місцевої надзвичайної служби.

Поки не ясно, що змусило метро виїхати за межі захисного бар’єра. За даними транспортної компанії RET, машиніста поїзда допитують. Слідчі також переглядає зображення з камер спостереження, дані з чорного ящика метро і дані системи безпеки.

RET повідомляє, що через аварію метро між містами Спейкеніссе і Хогвліт не працює.