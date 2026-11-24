Уряд Швеції у вівторок оголосив про надання Україні зимового пакета допомоги.

Про це йдеться в заяві шведського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Зимовий пакет складається зі 155 млн крон (13,8 млн євро) для Українського Червоного Хреста, 85 млн крон (7,6 млн євро) на підтримку енергетики та повноваження на замовлення на суму 300 млн крон (26,7 млн євро) для Управління цивільної оборони.

Ця допомога має на меті зміцнити стійкість України та задовольнити нагальні потреби, зазначили в уряді.

"Брутальні атаки Росії на населення та цивільну інфраструктуру України є цілеспрямованою спробою зробити зиму нестерпною. Мільйони людей ризикують залишитися без електроенергії, опалення та води під час чергової воєнної зими, яка може стати найгіршою за весь час. Саме тому ми підтримуємо енергетичний сектор та сім’ї, що проживають поблизу лінії фронту", – зазначив в.о. міністра зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Він також додав, що уряд Швеції забезпечує продовження постачання обладнання для захисту об’єктів енергетики від російських атак.

Підтримка Швеції для Українського Червоного Хреста буде використана, серед іншого, на грошову допомогу вразливим домогосподарствам, опалення, генератори та інші необхідні заходи з надання допомоги.

Енергетична допомога у розмірі 85 млн крон надається через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) і буде спрямована на обладнання та установки, що зміцнюють енергопостачання.

Дозвіл на закупівлі на суму 300 млн крон, наданий Шведському управлінню цивільної оборони, має на меті забезпечити безперебійне постачання Швецією аварійного обладнання до України протягом усієї зими.

Також писали, що Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.