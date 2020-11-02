Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Скульптура китов спасла вагоны метро от падения в воду в Роттердаме

В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: в первом туре Санду победила Додона

В Словакии население массово проверили на коронавирус, позитивных - 1%

Число жертв землетрясения в Турции достигло 79






Скульптура китов спасла вагоны метро от падения в воду в Роттердаме

Понедельник, 2 ноября 2020, 13:51

В ночь на понедельник в нидерландском городе Спейкениссе, что является частью агломерации Роттердама, поезд метро выехал за пределы защитного барьера станции и завис на несколько метров над водой на элементе скульптуры кита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Арт-объект, на котором завис вагон метро, называется "Хвосты китов" и состоит из двух хвостов, выходящих из воды.

Машинист поезда смог самостоятельно выйти из метро и был доставлен в больницу для проверки. Пассажиров в пострадавшем вагоне не было, однако был нанесен значительный материальный ущерб.

Очевидец рассказал, что проснулся от громких звуков после полуночи и увидел, что на хвосте скульптуры что-то появилось.

 

Женщина из соседнего района убеждена, что произведение искусства спасло машиниста поезда: "без этого хвоста все было бы по-другому".

Вагон метро все еще находится на хвосте кита. "Мы рассматриваем, как можно его закрепить таким образом, чтобы он не упал", - сказал представитель местной чрезвычайной службы.

 

Пока не ясно, что заставило метро выехать за пределы защитного барьера. По данным транспортной компании RET, машиниста поезда допрашивают. Следователи также просматривает изображения с камер наблюдения, данные из черного ящика метро и данные системы безопасности.

RET сообщает, что из-за аварии метро между городами Спейкениссе и Хогвлит не работает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды
powered by lun.ua