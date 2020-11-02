Протести в Польщі: прем'єр пропонує говорити "не на вулиці", щоб не поширювати вірус

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав учасників акцій протестів проти посилення заборони абортів до діалогу "не на вулиці", щоб не погіршувати ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляє RMF24, про це він сказав у своєму відеозверненні до народу з приводу ситуації з коронавірусом, в якому, серед іншого, згадав і протести проти рішення Конституційного суду.

Моравецький закликав усіх поляків "відповідально поставитися до ситуації". "Тому я окремо звертаюся до учасників нещодавніх протестів та опозиції: я прошу вас почати перемовини. Хай наша суперечка відбувається не через вулицю і не стає причиною нових заражень", - сказав прем’єр.

За останню добу у Польщі виявили понад 15,5 тисяч нових заражень коронавірусом. Останній рекорд приросту хворих зареєстрували 31 жовтня - майже 22 тисячі.

Нагадаємо, 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

30 жовтня президент Анджей Дуда вніс свої пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Того ж дня у Варшаві відбувся наймасовіший протест. Організатори та мерія Варшави заявили, що у жіночому марші взяли участь близько 100 тисяч людей - чи не найбільша кількість за останні роки.

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