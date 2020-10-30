Президент Польщі після масових протестів пропонує послабити заборону абортів

Після кількох днів масових протестів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внесе у Сейм проєкт поправок до закону про планування сім'ї, захисту людського плоду і умови допустимості абортів.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті польського президента у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт передбачатиме, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

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"Цей проєкт передбачає введення нової передумови, яка відновлює можливість переривання вагітності відповідно до принципів польської Конституції тільки в разі так званого летального дефекту, коли пренатальні тести або інші медичні показання вказують на високу ймовірність того, що дитина народиться нерухомою або обтяженою невиліковною хворобою чи дефектами, які неминуче і безпосередньо приведуть до смерті дитини, незалежно від використовуваних терапевтичних заходів", - пояснюється у заяві на сайті польського президента.

Проєкт повинен бути поданий до Сейму протягом декількох днів.

У заяві сказано, що президент розуміє занепокоєння жінок, що виникло в зв'язку з недавньою постановою Конституційного трибуналу про аборти. Як зазначив Анджей Дуда, у останні дні він розмовляв на цю тему з багатьма жінками, а також з численними експертами, лікарями та юристами, і ухвалив рішення запропонувати поправки.

У п'ятницю у Варшаві запланована велика демонстрація проти майже повної заборони абортів, в якій візьмуть участь протестувальники зі всієї Польщі.

23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

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