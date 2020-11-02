Протесты в Польше: премьер предлагает говорить "не на улице", чтобы не распространять вирус

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал участников акций протестов против усиления запрета абортов к диалогу "не на улице", чтобы не усугублять ситуацию с коронавирусом.

Как сообщает RMF24, об этом он сказал в своем видеообращении к народу по поводу ситуации с коронавирусом, в котором, среди прочего, упомянул и протесты против решения Конституционного суда.

Моравецкий призвал всех поляков "ответственно отнестись к ситуации". "Поэтому я отдельно обращаюсь к участникам недавних протестов и оппозиции: я прошу вас начать переговоры. Пусть наш спор происходит не через улицу и не становится причиной новых заражений", - сказал премьер.

За последние сутки в Польше обнаружили более 15 500 новых заражений коронавирусом. Последний рекорд прироста больных зарегистрировали 31 октября - почти 22 000.

Напомним, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

30 октября президент Дуда внес свои предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефекте плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

В тот же день в Варшаве состоялся массовый протест. Организаторы и мэрия Варшавы заявили, что в женском марше приняли участие около 100 000 человек - не самое большое количество за последние годы.

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